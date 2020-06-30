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Газета "Кишиневские новости"

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Как смертельные враги оказались в одной партии PRO Moldova

30 июня
18:51 2020
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Депутат Штефан Гацкан, сегодня вступивший в PRO Moldova, занимал пост директора Института матери и ребенка в период с 2012 по 2016 год и был уволен после скандала с участием тогдашнего министра здравоохранения Руксанды Главан, которая ныне также является депутатом от PRO Moldova

Конфликт между министерством здравоохранения и бывшим директором Института начался в октябре 2015 года, когда Главан внезапно посетила больницу. В ходе финансовой проверки выяснилось, что Гацкан неэффективно управлял бюджетными средствами. Тогда же Главан обвинила Гацкана в саботировании процесса аккредитации двух лабораторий. В свою очередь Гацкан обвинил Руксанду Главан в оказании давления с тем, чтобы уволить его с должности директора. По его словам, причиной ухудшения отношений с тогдашним министром стал судебный процесс. Выяснилось, что фирма «Glavirux», принадлежащая Главан, якобы участвовала в тендере на поставку оборудования, который закончился судом. «Когда она занималась бизнесом, проиграла дело в суде, потому что пыталась мошенничать. У меня есть эти документы о мошенничестве и подделке документов», – рассказывал в свое время Гацкан.

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