В Японии кошка получила награду как спасатель
30 июня
18:21 2020
Благодаря ей избежал смерти пожилой человек
Несчастный случай произошел в городе Тояма в центральном регионе Японии. Прохожие обратили внимание на странное поведение кошки, сидевшей на берегу канала. Животное неотрывно смотрело куда-то.
Проследив за взглядом кошки, люди обнаружили упавшего в канал пожилого человека, который не мог самостоятельно выбраться. Мужчину спасли, он не пострадал.
Местная полиция отметила грамотами всех, кто участвовал в спасательной операции, а кошка Коко получила особую награду – большую порцию отлично корма, пишет издание «Mainichi».
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