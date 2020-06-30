Благодаря ей избежал смерти пожилой человек

Несчастный случай произошел в городе Тояма в центральном регионе Японии. Прохожие обратили внимание на странное поведение кошки, сидевшей на берегу канала. Животное неотрывно смотрело куда-то.

Проследив за взглядом кошки, люди обнаружили упавшего в канал пожилого человека, который не мог самостоятельно выбраться. Мужчину спасли, он не пострадал.

Местная полиция отметила грамотами всех, кто участвовал в спасательной операции, а кошка Коко получила особую награду – большую порцию отлично корма, пишет издание «Mainichi».

Читайте также: Гацкан, обвинявший Канду в краже миллиарда, вступил в… Pro Moldova

Узнай, какое вознаграждение получил Гацкан за предательство ПСРМ