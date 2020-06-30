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Газета "Кишиневские новости"

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В Японии кошка получила награду как спасатель

30 июня
18:21 2020
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Благодаря ей избежал смерти пожилой человек

Несчастный случай произошел в городе Тояма в центральном регионе Японии. Прохожие обратили внимание на странное поведение кошки, сидевшей на берегу канала. Животное неотрывно смотрело куда-то.

Проследив за взглядом кошки, люди обнаружили упавшего в канал пожилого человека, который не мог самостоятельно выбраться. Мужчину спасли, он не пострадал.

Местная полиция отметила грамотами всех, кто участвовал в спасательной операции, а кошка Коко получила особую награду – большую порцию отлично корма, пишет издание «Mainichi».

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