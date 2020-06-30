Это можно сделать через специальную пластиковую шторку

В условиях самоизоляции от одиночества особенно страдают пожилые люди, проживающие в домах престарелых. У них нет возможности увидеться с родными, не говоря уже о том, чтобы обнять друг друга.

Один из бразильских бизнесменов нашел способ решить эту проблему. Он придумал «шторку для объятий» – пластиковый занавес с рукавами. Впервые ее опробовали в нескольких пансионатах для пожилых в Сан-Паулу, а теперь применяют и в других местах, передает positivepeople.md.

Изобретение пользуется популярностью, а бизнесмен, который до сих пор финансировал проект из собственных средств, надеется, что его примеру последуют другие предприниматели, чтобы поставить производство «шторок для объятий» на поток.

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