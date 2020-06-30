Вторник, 30 июня 2020, 00:48

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Бразилии придумали, как обниматься, не нарушая карантин

30 июня
18:21 2020
Версия для печати

Это можно сделать через специальную пластиковую шторку

В условиях самоизоляции от одиночества особенно страдают пожилые люди, проживающие в домах престарелых. У них нет возможности увидеться с родными, не говоря уже о том, чтобы обнять друг друга.

Один из бразильских бизнесменов нашел способ решить эту проблему. Он придумал «шторку для объятий» – пластиковый занавес с рукавами. Впервые ее опробовали в нескольких пансионатах для пожилых в Сан-Паулу, а теперь применяют и в других местах, передает positivepeople.md.

Изобретение пользуется популярностью, а бизнесмен, который до сих пор финансировал проект из собственных средств, надеется, что его примеру последуют другие предприниматели, чтобы поставить производство «шторок для объятий» на поток.

Читайте также: ПСРМ исключает какие-либо переговоры с предателями и перебежчиками

Почему 10 депутатов PRO Moldova грубо нарушили закон

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,01–0,92%
EUR19,11–1,04%
GBP21,07–0,28%
UAH0,64–0,68%
RON3,95–0,90%
RUB0,24–2,34%

Курсы валют в MDL на 30.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд