Посольство США на Украине готово выделить грант в размере 150 тысяч долларов на то, чтобы местные кинематографисты сняли фильм об истории Незалежной, сообщает издание “Страна.ua”

Соискателям гранта предлагается обратить внимание «на исторические события, которые часто не соответствуют российским дезинформационным нарративам и иным образом интерпретируются представителями вражеской иностранной пропаганды». В рамках проекта будут демонстрироваться «личные истории украинцев в контексте недавней истории страны и развития украинской демократии».

Кремлю стоило бы подобного рода проект предложить мексиканским кинематографистам.

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