Вторник, 30 июня 2020, 17:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Американская дипломатия оплатит «правильную» историю Украины

30 июня
16:11 2020
Версия для печати

Посольство США на Украине готово выделить грант в размере 150 тысяч долларов на то, чтобы местные кинематографисты сняли фильм об истории Незалежной, сообщает издание “Страна.ua”

Соискателям гранта предлагается обратить внимание «на исторические события, которые часто не соответствуют российским дезинформационным нарративам и иным образом интерпретируются представителями вражеской иностранной пропаганды». В рамках проекта будут демонстрироваться «личные истории украинцев в контексте недавней истории страны и развития украинской демократии».

Кремлю стоило бы подобного рода проект предложить мексиканским кинематографистам.

Читайте также: Узнай, какое вознаграждение получил Гацкан за предательство ПСРМ

Почему 10 депутатов PRO Moldova грубо нарушили закон

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,02–0,88%
EUR19,07–1,22%
GBP20,91–1,06%
UAH0,64–0,64%
RON3,94–1,15%
RUB0,24–2,38%

Курсы валют в MDL на 30.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд