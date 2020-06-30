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Газета "Кишиневские новости"

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Во Франции поймали похитителей работы Бэнкси

30 июня
15:41 2020
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Украденное искали полтора года

Британский уличный художник Бэнкси, настоящего имени которого никто не знает, работает в стиле граффити. Одно из его произведений, изображающее женщину в балахоне, было нарисовано на двери в концертном зале «Bataclan» в Париже. Полтора года назад его украли.

Как считают правоохранители, похитители шедевра не могли снять дверь с рисунком голыми руками, поэтому пустили в ход портативные шлифовальные машины.

Украденное произведение обнаружили на одной из ферм в центральном регионе Италии. Двоих похитителей полиция обвиняет в краже, еще четверых подозревают в том, что они прятали краденое, сообщает rg.ru.

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