Луна в Скорпионе. Избыток жизненной энергии провоцирует эмоциональные всплески.

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

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Что же готовит нам царица ночи 30 июня?

День, наполненный деловой энергией, будет способствовать решению самых важных задач. Все будет на вашей стороне – прекрасный настрой, концентрация внимания на главном, способность реально смотреть на вещи и оценивать сложившуюся ситуацию. Самое время браться за новые проекты и дела. Любые начинания будут успешными и обязательно будут реализованы. Все заложенное в деловой сфере вскоре принесет свои плоды. Это период, когда избыток жизненной энергии провоцирует эмоциональные всплески. Возможные конфликты не принесут пользы никому. Будьте осторожны: с полудня начнется критическая часть дня, когда возможен негативный выплеск из-за обмана. Постарайтесь контролировать эмоции.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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