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Газета "Кишиневские новости"

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Латвия готовит граждан к войне

29 июня
19:31 2020
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Военное ведомство Латвии подготовило и издало буклет, в котором говорится о том, как надо действовать в случае кризисной ситуации, сообщает «Военное обозрение».

Гражданам страны рекомендуют на всякий случай иметь специальную сумку. В ней должны быть: продукты с длительным сроком хранения, копии личных документов, радио с запасом батареек, нож и вода на три дня. В случае войны латышам рекомендуется «эвакуироваться в часть страны, контролируемую национальными вооруженными силами», «не участвовать в незаконных выборах и референдумах». Буклет издан на латышском, русском и английском языках. В нем также говорится о том, что если страна подвергнется нападению, то «подход основных сил» для оказания помощи займет 72 часа. Следовательно, в Риге полагают, что если случится конфликт с Россией, то войска НАТО смогут добраться до Латвии и отбить ее всего за трое суток.  

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