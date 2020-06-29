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Газета "Кишиневские новости"

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Во Франции наркотики грузили катафалками

29 июня
18:16 2020
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Водитель слишком нервничал, чем и вызвал подозрения

Французские таможенники задержали катафалк с гробами, следовавший из Испании. Однако в них вместо усопших был обнаружен 71 кг марихуаны, заботливо разложенный по пакетам.

Как сообщает РИА «Новости», у стражей порядка вызвало подозрение очень нервное поведение водителя, гражданина Румынии, а также то обстоятельство, что в катафалке отсутствовала система охлаждения, обязательная для такого транспорта. Гробы вскрыли и увидели совсем не то, что должны были бы.

Стоимость находки по ценам черного рынка может достигать 700000 евро. Перевозивший наркотики водитель задержан.   

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