Депутаты ACUM Юрие Реницэ и Лилиан Карп, пытающиеся выдать себя за борцов с олигархией, продвигают закон, одобренный ранее бывшим лидером ДПМ олигархом №1 в Молдове Владом Плахотнюком. Об этом написал социалист Григоре Новак в социальной сети. По его словам, это является еще одним доказательством того, что Реницэ и Карп на самом деле являются людьми Плахотнюка, внедренными в блок ACUM.

«Сегодня депутаты Юрие Реницэ и Лилиан Карп, законсервированные в блоке ACUM беглым олигархом Владом Плахотнюком, предлагают законопроект о переводе Службы охраны и госзащиты из подчинения президенту в ведение парламента. Реницэ и Карп продвигают закон, который был одобрен во времена Плахотнюка, когда Молдова была захвачена. Для всех становится ясным, что депутаты Реницэ и Карп не принадлежат ни Майе Санду, ни Андрею Нэстасе, а Владу Плахотнюку. Душой и телом, и законодательными инициативами они с олигархом», – написал Новак.

Уточним, что в июне 2019 года Служба охраны перешла в подчинение президента страны. За это проголосовали 61 депутат ACUM и ПСРМ.

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