В высохших водохранилищах обнаружена высокая концентрация ртути

Исследователи из американского Университета Цинциннати изучали остатки поселения индейцев майя Тикаль. Как известно, это была одна из самых развитых цивилизаций древности.

Однако в IX веке население почему-то покинуло городище. Ученые предположили, что причиной стали засухи, поражавшие те места в течение пятидесяти лет. В результате людям стало труднее добывать пресную воду, и они стали пользоваться окрестными водохранилищами.

Изучив их донные отложения, специалисты обнаружили в осадочных породах запредельные концентрации ртути, а также высокое содержание фосфатов. Это привело к размножению сине-зеленых водорослей, выделяющих опасные токсины. Обезвредить их путем кипячения невозможно, а вредное воздействие на организм человека подтверждено.

Предполагается, что недостаток чистой воды и, как следствие засух, нехватка продовольствия и побудили людей перебраться на другое место жительства. По мнению ученых, так могло случиться и в других городах майя, пишет «ScienceAlert».

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