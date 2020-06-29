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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Японии изучают жизнь ниндзя на научной основе

29 июня
17:46 2020
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Здесь впервые в мире выдали диплом об этом

Весной 2018 года в японском университете Миэ открылась первая на планете магистратура по изучению ниндзя. Пройти курс пожелали три студента. И вот теперь появился первый дипломированный специалист в этой области.

Его имя Геничи Мицухаси. За два года (столько длилось обучение) он не только исследовал массу исторических документов, посвященных бойцам-ниндзя, но и сам совершенствовался в боевых искусствах.

Правда, профессора акцентируют внимание на том, что цель обучения в магистратуре – не превратить студентов в ниндзя, а изучить это явление с научной точки зрения, сообщает «The Independent».

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