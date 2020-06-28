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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 29 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 29 июня
28 июня
18:36 2020
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По Святцам 29 июня День Ангела у Ефрема, Константина, Михаила, Моисея, Петра, Тихона.

Усердные и ответственные, целеустремленные и доброжелательные – таковы именинники 29 июня. Планеты-покровители рожденных в этот день наделяют только самыми позитивными чертами характера. Они всегда и во всем задают высокую планку, а звезды уже побеспокоились, чтобы у них все получалось. Именинники этого дня всегда будут идти за мечтой, отдавая ей большую часть своих сил. Они трудолюбивы, очень ответственно подходят к любому делу, потому благополучны в финансовом плане. Удача неизменно сопутствует им во всем, а умение всегда оказываться в центре внимания способствует тому, чтобы у рожденных в этот день и в любви, и в дружбе всегда был выбор.

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Поздравляем именинников!

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