Власти Соединенных Штатов Америки поздравили коллег из Украины с Днем Конституции, соответствующий пост был размещен в Twitter на странице посольства США, сообщает “Страна.ua”

В нем говорится, что заокеанские друзья поддерживают суверенитет Незалежной, как на земле, так и на воде. “В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции достоинства”, – написали американские дипломаты в Twitter.