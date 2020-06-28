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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравления Вашингтона Киеву переслали через Twitter

28 июня
16:01 2020
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Власти Соединенных Штатов Америки поздравили коллег из Украины с Днем Конституции, соответствующий пост был размещен в Twitter на странице посольства США, сообщает “Страна.ua”

В нем говорится, что заокеанские друзья поддерживают суверенитет Незалежной, как на земле, так и на воде. “В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, двигающих страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представили себе во время Революции достоинства”, – написали американские дипломаты в Twitter.         

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