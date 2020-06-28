Воскресенье, 28 июня 2020, 17:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Иране взорвали завод по производству ракет

28 июня
15:56 2020
Версия для печати

На иранском заводе по производству ракет, расположенном в двадцати километрах от Тегерана, произошел мощный взрыв, сообщает “Военное обозрение”.

Предприятие, большая часть площадей которого находится в подземных туннелях – крупнейший промышленно-испытательный центр на Ближнем Востоке. Он – давняя цель для диверсантов западных стран. “Продолжающаяся война между Ираном и Израилем не нова. В апреле иранские хакеры нарушили израильскую инфраструктуру водоснабжения. В последствии израильтяне нанесли ответный удар по объектам военной промышленности и портам”, – комментирует событие Теодор Карасик член аналитического совета Gulf State Analytics из США. Также эксперт предположил: в Иран могли поставить изначально дефектные комплектующие или оборудование для производства ракет со встроенной взрывчаткой, которая по радиосигналу сдетонировала.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,170,00%
EUR19,260,00%
GBP21,180,00%
UAH0,640,00%
RON3,980,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 28.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд