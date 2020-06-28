На иранском заводе по производству ракет, расположенном в двадцати километрах от Тегерана, произошел мощный взрыв, сообщает “Военное обозрение”.

Предприятие, большая часть площадей которого находится в подземных туннелях – крупнейший промышленно-испытательный центр на Ближнем Востоке. Он – давняя цель для диверсантов западных стран. “Продолжающаяся война между Ираном и Израилем не нова. В апреле иранские хакеры нарушили израильскую инфраструктуру водоснабжения. В последствии израильтяне нанесли ответный удар по объектам военной промышленности и портам”, – комментирует событие Теодор Карасик член аналитического совета Gulf State Analytics из США. Также эксперт предположил: в Иран могли поставить изначально дефектные комплектующие или оборудование для производства ракет со встроенной взрывчаткой, которая по радиосигналу сдетонировала.