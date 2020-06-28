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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровцы с российским паспортом тоже имеют право на голос

28 июня
11:11 2020
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На левобережье Днестра 1 июля 2020 года пройдет голосование, на котором российские граждане смогут оценить поправки к Конституции РФ, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

В регионе открыты два участка для голосования, и оба в Тирасполе: на базе Оперативной группы российских войск, и прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Исполнить свой гражданский долг можно будет в среду с восьми утра до восьми вечера. При себе надо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

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