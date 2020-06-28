Известный украинский тележурналист Остап Дроздов призвал своих сторонников вести нескончаемую войну с пророссийскими идеями, сообщает издание “Страна.ua” .

По мнению Дроздова, Незалежная волею судьбы оказалась на границе с «цивилизационной черной дырой», которой он считает Российскую Федерацию. «Я вообще Украину как проект, и гуманитарный, и государственный, расцениваю исключительно как антиРоссию. Другой цели существования независимой Украины нет», – полагает Дроздов. На этом он не остановился и выдал: «Я ненавижу Украину из-за тех придурков, которые тут живут, не хотят сделать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа – ненавижу “народ”, который сходил на эти выборы и проголосовал за обитателя дна». Таковым тележурналист, считает президента Владимира Зеленского.