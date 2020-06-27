Какие сюрпризы звезды приготовили каждому знаку зодиака на следующей неделе?

ОВЕН

На этой неделе важно будет отключить своё упрямство и вспомнить, что вы умеете договариваться. Воздержитесь от критических выпадов в адрес партнеров и близких, с которыми очень хочется поспорить. От вашей договороспособности будет зависеть судьба предложений, сулящих очень хороший доход.

ТЕЛЕЦ

Что-то вы застоялись на месте. На неделе присмотритесь к новым направлениям в вашей деятельности. Самое время изучить новые пути развития. Если в последнее время в ваших отношениях с родными или друзьями появилась недосказанность, то самое время расставить все точки над «i» – инициируйте серьезный разговор.

БЛИЗНЕЦЫ

На будущей неделе ваша активность и целеустремленность будут способствовать сбыче мечт! Но помните: нельзя, решая свои проблемы, создавать их окружающим. Вы энергичны и настроены на победу, а потому самое время брать быка за рога! Не переживайте – вы будете «в шоколаде»!

РАК

Вы – хороший профессионал и на этой неделе будете полны сил. Вы способны реализовать практически любую идею, а их в этот период вы будете генерировать множество. А способность найти выход из любой ситуации, поможет осуществить даже самые смелые замыслы. В середине недели для своего же блага сдерживайте свою болтливость.

ЛЕВ

На этой неделе не стоит брать всю работу на себя. Самые важные и серьезные дела запланируйте на середину недели. Запустите свою активность по разным направлениям. Можно спланировать отдых с семьей. А еще помните, что упрямство и принципиальность – это разные вещи. Будьте аккуратны в высказываниях.

ДЕВА

Самое начало недели – очень ответственный момент. Будьте энергичны, несмотря на то, что придется решать чужие проблемы – считайте это инвестициями в будущее. Свои же вопросы, как запланированные, так и случайные, придется решать быстро. Сделайте так, чтобы домашние проблемы не мешали работе.

ВЕСЫ

На этой неделе вы окажетесь в водовороте событий и чужих эмоций. Будут проблемы и разочарования, но не стоит копить в себе негатив. Придется проявить чудеса выдержки, спокойно выполняя свою работу, и это обязательно принесет свои щедрые плоды. Разрядка придет на встречах с друзьями.

СКОРПИОН

На этой неделе решатся некоторые из ваших проблем, и вам станет легче дышать. Появится возможность заняться тем, чем давно хотелось. На пути к цели, какой бы она ни была в данный период, вы не столкнетесь с серьезными препятствиями, а потому с удовольствием ощутите сладкий вкус победы.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам гарантирован успех по всем направлениям. Это обеспечит отличное настроение, прекрасный доход и эмоциональный подъем. Ваша активность выше всяких похвал, но будьте осторожны – не все, поющие вам дифирамбы, делают это искренне. Не расслабляйтесь!

КОЗЕРОГ

Вы на этой неделе будете активны и полны сил, за что бы вы ни брались, всё будет вам по плечу, Но не торопитесь принимать участие в совершенно новых для вас проектах – оставьте себе время на размышление. Ищите новое в себе, раскрывайте еще не раскрытые таланты – время пришло!

ВОДОЛЕЙ

Неделя будет непростой. На друзей времени не останется, а вот недруги будут активны. Не расстраивайтесь – не давайте им повод для радости. Укрепляйте веру в свои силы, анализируя успехи. А если примете на этой неделе важное решение, не стоит об этом никому рассказывать.

РЫБЫ

В последнее время вы покоряете одну вершину за другой! Энергетика сильна, активность бьет ключом. Эта неделя будет не менее победоносной и результативной. Покой вам только снится. Планов будет громадье, потому придется выбирать только самые важные, судьбоносные задачи!

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