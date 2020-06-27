Президент Молдовы отреагировал на неожиданное решение суда освободить от ответственности участников драки у ночного клуба, в результате которой был убит молодой человек

«Как гражданина и как отца троих сыновей меня глубоко потрясло известие об убийстве молодого человека перед ночным клубом 2 года назад. Я следил за ходом расследования по информации, которая появлялась в публичном пространстве, а вчера был шокирован тем, что обвинённые в совершении этого преступления спортсмены были оправданы.

Я не юрист и не буду говорить с юридической точки зрения, но думаю, что для любого человека изображения с камер наблюдения, на которых запечатлена драка, в результате которой парень был убит, выглядят как серьезное доказательство. Но суд решил иначе…

Вердикт инстанции справедливо вызвал возмущение, и я считаю, что всё общество имеет право знать, какие аргументы лежали в основе этого решения. В то же время этот вопрос должен быть разъяснен юридически, он не должен становиться предметом манипуляций, популистских или электоральных обвинений.

Юстиция, которая есть у нас сегодня, такая, какой мы ее знали долгие годы, в течение которых не было ни единой реформы в этой области. Мы все знаем, что она была захвачена олигархическими группами, которые иногда использовали ее в преступных целях. А сегодня с обвинениями и манипуляциями выступают именно те политики, которые прямо или косвенно способствовали тому, чтобы судебная система была скомпрометирована. Вот почему процесс реформирования юстиции должен быть сохранен и ускорен. Необходимы радикальные перемены.

Вызывает обеспокоенность то, что это решение может создать опасный пример того, насколько необоснованно снисходительной может быть юстиция по отношению к тем, кто убивает. Поэтому этот случай нужно разъяснить объективно и понятно для каждого гражданина.

Как у президента страны у меня нет полномочий вмешиваться в какой-либо юридический процесс, но я могу сделать запросы, которые внесут большую ясность, когда речь идёт о подобных противоречивых случаях. Вот почему я намерен уполномочить экспертов в области права с большим опытом работы изучить мотивировочную и доказательную части приговора и представить мне своё компетентное мнение о том, что стало причиной оправдания подозреваемых. После я представлю эти выводы гражданам и учреждениям, которые должны заниматься разрешением таких ситуаций. Если в расследовании этого дела будут обнаружены нарушения, эти учреждения обязаны отреагировать и восстановить законность, а я буду настаивать на профессиональном и ответственном пересмотре дела»,- написал в соцсетях президент после обнародованного решения суда.