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Газета "Кишиневские новости"

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Китай активно закупает молдавские вина

27 июня
14:06 2020
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Агентство по инвестициям в режиме онлайн провело для предпринимателей сессию под названием «Компас в Азиатско-Тихоокеанский регион», передает МОЛДПРЕС

Речь шла о возможностях увеличить поставки местных товаров в Поднебесную. «Китай является двадцатым крупнейшим экспортным партнером Молдовы в 2019-м году и третьим по импорту. Также китайский рынок пятый по объемам поставок молдавского вина в 2018-м, его объем за последние 5 лет удвоился», – рассказывала в ходе сессии директор агентства Родика Вербенюк. Две страны ведут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, которое откроет для китайских и молдавских предпринимателей больше возможностей в области экспорта/импорта.

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