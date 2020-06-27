Агентство по инвестициям в режиме онлайн провело для предпринимателей сессию под названием «Компас в Азиатско-Тихоокеанский регион», передает МОЛДПРЕС

Речь шла о возможностях увеличить поставки местных товаров в Поднебесную. «Китай является двадцатым крупнейшим экспортным партнером Молдовы в 2019-м году и третьим по импорту. Также китайский рынок пятый по объемам поставок молдавского вина в 2018-м, его объем за последние 5 лет удвоился», – рассказывала в ходе сессии директор агентства Родика Вербенюк. Две страны ведут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, которое откроет для китайских и молдавских предпринимателей больше возможностей в области экспорта/импорта.