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Газета "Кишиневские новости"

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Профессор из Англии считает, что жизни белых не имеют значения

27 июня
13:56 2020
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Преподаватель Кембриджского университета индийского происхождения Приямвада Гопал написала в Твитере «Жизни белых не имеют значения», за что руководство учебного заведения повысило ее до уровня профессора, сообщает Daily Mail.

Гопал преподает на факультете английского языка, и последнее время через социальные сети стала получать множество угроз. Новоиспеченный профессор в ответ написала: «Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения». Руководство учебного заведения выступило с заявлением, в нем говорится: «Университет защищает право своих ученых выражать свои собственные законные мнения, которые другие могут считать спорными. Эти атаки абсолютно недопустимы и должны прекратиться». В то же время на территории США проходят антирасистские акции протеста под лозунгом «Жизнь черных имеет значение».

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