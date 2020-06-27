Преподаватель Кембриджского университета индийского происхождения Приямвада Гопал написала в Твитере «Жизни белых не имеют значения», за что руководство учебного заведения повысило ее до уровня профессора, сообщает Daily Mail.

Гопал преподает на факультете английского языка, и последнее время через социальные сети стала получать множество угроз. Новоиспеченный профессор в ответ написала: «Я скажу это снова. Белые жизни не имеют значения». Руководство учебного заведения выступило с заявлением, в нем говорится: «Университет защищает право своих ученых выражать свои собственные законные мнения, которые другие могут считать спорными. Эти атаки абсолютно недопустимы и должны прекратиться». В то же время на территории США проходят антирасистские акции протеста под лозунгом «Жизнь черных имеет значение».