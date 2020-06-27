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Газета "Кишиневские новости"

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Глас вопиющего Канду в пустыне

Глас вопиющего Канду в пустыне
27 июня
13:56 2020
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Председатель Партии Pro Moldova Андриан Канду продолжает уговаривать представителей оппозиции совместными усилиями отправить правительство Иона Кику в отставку.

На пресс-конференции политик пафосно вещал: «По вине нынешней власти в Молдове глубокий социальный, санитарный и экономический кризис. Страна оказалась изолированной, а нищета достигла максимальных показателей. Мы не намерены выдвигать никаких условий при формировании нового правительства и не будем претендовать на какие-то посты». Но пока на столь, казалось бы, «интересное» предложение не откликнулись ни глава Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе, ни лидер «Действия и солидарности» Майя Санду. Они опасаются запятнать себя какими-то контактами с Канду, которого большинство активного населения ассоциирует с покинувшим пределы страны олигархом Владом Плахотнюком.

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