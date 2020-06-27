В Херсоне на рекламных щитах появилось изображение газеты ОУН «Самостийная Украина» от 30 июня 1941 года, сообщает Страна.ua

Любопытно, что в этом издании 79 лет назад было опубликовано решение сторонников Степана Бандеры о «провозглашении Украинского государства», и там же говорилось о тесном сотрудничестве с Третьим Рейхом. Документ стоит того, чтобы его процитировать: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаст в Европе и мире новый порядок и поможет украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». Появление рекламных щитов с изображением газеты ОУНовцев – одобрено мэром Херсона Владимиром Миколаенко.