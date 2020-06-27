Необыкновенно высокие температуры и пожары на севере Якутии приведут к деградации вечной мерзлоты, что в свою очередь нанесет ущерб российской инфраструктуре, сообщает The New York Times.

Согласно выводу группы ученых, потепление к 2100 году приведет к выбросу в атмосферу 240 миллиардов тонн углекислого газа. Это может привести к тому, что ущерб зданиям и инфраструктуре России составит около 100 миллиардов долларов. Но в потеплении есть и положительная сторона. Из-за таяния льдов в Северном Ледовитом океане активизируется судоходство между Европой и Азией в территориальных водах России, что будет приносить немалую выгоду.