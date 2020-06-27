На сегодняшний день в стране 8963 человека прошли лечение и 518 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2368 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 596, медсестры – 943, фармацевты – 28, дворники – 116, вспомогательный персонал – 681 человек. Состояние здоровья 463 инфицированных – тяжелое (в том числе 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1168 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.