И произойти это может даже в молодом возрасте

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему люди даже в молодом возрасте теряют память и испытывают трудности с запоминанием информации. Доктор объясняет это вредными привычками, недостаточной физической активностью и частым пребыванием в состоянии стресса.

По его словам, мозг следует тренировать, как мышцы. Значит, необходимо не только много двигаться (в результате активизируется гормональная система и стимулируется мозговая деятельность), но и проявлять интерес к жизни. Социальная активность – важный фактор. И, разумеется, алкоголь и курение сохранению молодости мозга не способствуют.

Александр Мясников подчеркнул важность нормализации артериального давления. Он назвал самые распространенные средства для того, чтобы добиться активизации работы мозга – это чай и кофе, напитки, содержащие кофеин, передает телеканал «Россия 1».

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