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Газета "Кишиневские новости"

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ВОЗ зафиксировала всплеск коронавируса в Европе

27 июня
10:46 2020
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Это случилось впервые за несколько месяцев

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге провел брифинг в режиме онлайн, но котором сообщил неутешительные новости. По его словам, за последние две недели в тридцати странах континента впервые за несколько месяцев увеличилось число вновь заболевших.

То есть в регионе ежедневно фиксируются около 20000 новых инфицированных и свыше 700 скончавшихся. По мнению Клюге, произошло это из-за ослабления ограничений после некоторого улучшения ситуации.

Особенно острая ситуация сложилась в одиннадцати странах, что может привести к возобновлению эпидемии. И если процесс не взять под контроль, системы здравоохранения разных стран вновь могут оказаться на краю пропасти, отметил представитель ВОЗ.

При этом он уточнил, что в целом европейцы после первой волны коронавируса теперь более ответственно относятся к соблюдению мер безопасности, передает ТАСС.

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