Она относится к Железному веку

Археологи из Университетского музея Бергена провели раскопки на западе Норвегии. В этом районе находится множество монументальных погребальных курганов.

В раскопанном захоронении, которое отнесли к Железному веку, наряду с другими артефактами, нашли игровые кубики и восемнадцать костяных фигурок. По мнению ученых, это настольная стратегическая игра, чем-то напоминающая шахматы. Такие игры были очень популярны в Древнем Риме, но для Скандинавии находку можно считать очень редкой.

Специалисты считают находку свидетельством того, что уже древние германские племена, обитавшие в этих краях, знали и использовали настольные игры, а особую популярность они приобрели в эпоху викингов, сообщает Phys.org.