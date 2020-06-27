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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Норвегии нашли древнеримскую игру-стратегию

27 июня
10:31 2020
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Она относится к Железному веку

Археологи из Университетского музея Бергена провели раскопки на западе Норвегии. В этом районе находится множество монументальных погребальных курганов.

В раскопанном захоронении, которое отнесли к Железному веку, наряду с другими артефактами, нашли игровые кубики и восемнадцать костяных фигурок. По мнению ученых, это настольная стратегическая игра, чем-то напоминающая шахматы. Такие игры были очень популярны в Древнем Риме, но для Скандинавии находку можно считать очень редкой.

Специалисты считают находку свидетельством того, что уже древние германские племена, обитавшие в этих краях, знали и использовали настольные игры, а особую популярность они приобрели в эпоху викингов, сообщает Phys.org.    

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