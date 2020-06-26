27 июня 2020 года (14 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Пророка Елисея

. История:

Народный праздник Елисея Гречкосея уходит корнями в глубокую старину. В те времена, когда люди еще жили исключительно тем, что выращивали у себя в окрестностях. А гречиха была чрезвычайно важной культурой, от урожая которой зависело иногда выживание всей семьи. Гречихе даже приписывали способность прибавлять ума и силы тем, кто ее употребляет ежедневно. А имя Пророка Елисея, с которым отождествляли силу гречихи, напрямую связано с именем Пророка Ильи. Елисей жил в Х-1Х веке до Рождества Христова. Он вел чрезвычайно праведный образ жизни, многим помогал, никому не отказывая. Однажды его посетил Пророк Илья и предложил Елисею пойти к нему в ученики, на что тот сразу же согласился. Он очень многое постиг за годы ученичества и, когда Пророк Илья умирал, в награду Елисей получил от учителя верхнюю одежду. Как только он накинул ее, то вместе с ней обрел дар пророчества и чудотворства. Предание гласит, что Пророк Елисей в течение всей своей жизни многих избавил от болезней и даже воскрешал умерших. Но он не любил обидчиков и мог их наказать очень жестоко.

Чего нельзя делать 27 июня 2020 года

В День Елисея запрещено было выполнять какие-то работы в доме, считалось, что таким образом можно выразить неуважение Пророку Елисею, а за это можно было поплатиться многими бедами. В старину даже была присказка: кто на Елисея избу метет, все здоровье выметет. Нельзя было 27 июня употреблять коровье молоко, оно в этот день считалось вредным.

Поверья и приметы:

На День Елисея было принято освещать купленные вещи и предметы домашнего обихода, чтобы снять с них сглаз и в дом удачу привести. По некоторым приметам судили о погоде. Например, если замечали в небе коршунов, то ждали ясные дни. А резвящиеся лягушки на водоеме предвещали непогоду.

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