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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 27 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 27 июня
26 июня
22:41 2020
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По Святцам 27 июня День Ангела у Александра, Владимира, Георгия, Иосифа, Николая, Павла.

Рожденные в этот день умеют ставить цели в жизни и решительно идти к победе. Для них нет ничего невозможного. Они отважны, не боятся преград и не теряют присутствие духа в случае неудачи. После любого удара судьбы способны быстро встать на ноги. Благородны, высоко ценят моральные принципы. При этом большие любители поспорить. А так как в споре всегда идут до конца, очень быстро обрастают большим количеством недоброжелателей. Борьба отнимает у них очень много жизненных сил, но, к сожалению, они не умеют расти и извлекать уроки из конкуренции. Хотя этот недостаток с лихвой перекрывает исключительный настрой на победу в любой ситуации, что и программирует их жизнь на успех.

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