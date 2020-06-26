Луна в Деве. Будьте осторожны! Следите за языком!

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 27 июня?

День энергетически наполненный и активный. При этом очень суетный. Самое время заняться делами обыденными, домашними, добраться до тех дел, которые были отложены в долгий ящик. А еще в этот день вы не раз столкнетесь с провокациями. Будьте осторожны! Следите за языком! В этот день вообще лучше бы поменьше болтать, так как все сказанное вами обязательно получит отклик. Любые ваши пожелания имеют шансы сбыться, потому постарайтесь желать людям только добра. На провокации иногда захочется ответить ложью. 27 июня лучше этого не делать. Постарайтесь провести этот день в душевном спокойствии и без суеты, поддерживайте в течение дня благостное расположение.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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