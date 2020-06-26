ПСРМ готова обсуждать с антиолигархическими политическими силами Молдовы возможность проведения досрочных парламентских выборов

Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе встречи с послами Германии и Франции.

«Мы обсудили политическую ситуацию в Молдове – повестку парламента, перспективы и планы коалиции, проблемы подкупа депутатов и политический туризм, а также опасность захвата контроля над парламентом и страной со стороны олигархических сил. Нынешний парламент себя дискредитировал, мы согласны с другими партиями в том, что необходимы досрочные выборы. Для страны предпочтительнее одновременное проведение досрочных парламентских и президентских выборов. В то же время мы продемонстрировали готовность обсудить с антиолигархическими силами дорожную карту для проведения досрочных парламентских выборов», – сообщил по итогам встречи Корнелиу Фуркулицэ.

Он также подчеркнул, что, независимо от развития политической ситуации, социалисты продолжат поддерживать правительство Кику в этот сложный период.

«В то же время мы готовы обсуждать с антиолигархическими партиями создание широкой коалиции», – сказал Корнелиу Фуркулицэ.