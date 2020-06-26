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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы категорически против запрета советской символики

26 июня
21:41 2020
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Игорь Додон заявил, что никогда не поддержит инициативу, которая предусматривала бы запрет советских символов.

«Никто не запретит советские символы, я этого не позволю. Никому! Пока я президент, такой закон не будет одобрен и подписан», – заверил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Так глава государства отреагировал на появление информации о законопроекте, в котором говорится о запрещении символов серпа и молота. Документ был подписан группой депутатов – социалистов. Позже ПСРМ выступила с заявлением о том, что «не имеет отношения к тексту законопроекта № 233, зарегистрированного 11 июня 2020 года, в той его форме, которая стала достоянием общественности. Депутаты, инициировавшие данный законопроект, отзывают его на доработку».

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