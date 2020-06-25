Любые события, происходящие в космосе, всегда окружены таинственностью. А такие события, как парады планет, не только покрыты мантией таинства, но и сопровождаются множеством конспирологических теорий. Более того, этот феномен – из-за непонимания его природы – является предвестником чего-то страшного. Кто-то обещает природные катаклизмы, а кто-то и вовсе конец света.

В январе этого года мы уже пережили один парад, называемый «малым строем». И очень многие связывают появление коронавируса именно с этим явлением. А в начале следующего месяца – 4 июля – мы станем свидетелями очень редкого феномена – полного парада планет, от которого жители нашей планеты уже сегодня не ждут ничего хорошего.

Четвертого июля в единую цепочку выстроятся Меркурий и Венера, Земля и Марс, Юпитер и Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. И некоторые учёные, занимающиеся изучением небесных тел, уверены, что это событие станет предвестником чего-то плохого.

Эксперты в космических вопросах пророчат различные варианты того, что ждет нашу планету. Одни предрекают военные конфликты и начало Третьей мировой, другие – проснувшиеся вулканы и страшные наводнения, третьи – вторую волну коронавируса, испытывающего сейчас на прочность огромное количество стран. Ну, а самые «смелые» заговорили о конце света – в очередной раз.

Но такие пророчества не могут быть просто голословными. Так вот, в подтверждение своим теориям эксперты ссылаются на похожий феномен, произошедший в 1982 году. Тогда тоже был Полный парад планет. А за восемь лет до этого в Америке была выпущена книга «Эффект Юпитера», которая стала бестселлером, и не только в США, в которой утверждалось, что парад планет 1982 года станет причиной страшного землетрясения, в результате которого будет разрушен Лос-Анджелес. «Пророчество» этой книги волновало тогда умы не только простых людей, но и ученых. А в результате 1982 год был относительно спокойным в плане сейсмичности. А разрушительные землетрясения последних лет никак нельзя привязать к парадам планет.

Что же касается страшного вируса, захватившего огромную часть нашей планеты, и его второй волны, которая, как обещают эксперты, будет гораздо сильнее, то людская безответственность уже сегодня уносит жизни, не дожидаясь полного парада.

Ну, а с концом света?.. Тут как раз все просто. Нам так часто его обещали, что уже мало кого этим можно испугать. Хотя, верить или нет – это личное дело каждого.