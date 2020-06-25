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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус может оставить память о себе на всю жизнь

25 июня
20:31 2020
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Его влияние будет ощущаться даже после выздоровления

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании предположили, что примерно трети пациентов, вылечившихся от коронавируса, в перспективе придется столкнуться с фиброзом легких. А у половины тех, кто преодолел болезнь, не исключены физические, умственные и психологические отклонения, которые могут проявляться пожизненно. Есть угроза и психических расстройств, им могут быть подвержены почти три четверти бывших пациентов. Еще 10% выздоровевших может ожидать острое поражение сердца, сообщает «The Daily Telegraph».

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