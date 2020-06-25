В конце прошлого года по предложению депутатов ПСРМ парламент внес в законодательство поправки, изменившие сроки пересмотра пособия по старости для пенсионеров, продолжающих работать

Теперь процесс пересмотра будет ускорен и завершится в 2023, а не в 2027, как предусматривалось ранее.

Внесенными поправками предусмотрено, что с 1 июля 2020 года начнется прием документов на пересмотр для вышедших на пенсию с 1 января 1999 по 1 января 2019 и продолжавших работать после выхода на пенсию не менее 10 лет.

С 1 января 2021 года смогут воспользоваться этим правом те, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 7 до 10 лет, а с 1 января 2022 – от 5 до 7 лет. С 1 января 2023 года это положение распространится и на тех, у кого аналогичный стаж от 2 до 5 лет.

Отметим, что из 701 тыс. пенсионеров в Молдове продолжают работать 162 тыс.