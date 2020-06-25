Документы на любых других носителях не понадобятся

Крупнейшие южнокорейские телекоммуникационные компании совместно с Корейским национальным управлением полиции создали возможность оформить водительское удостоверение в цифровом формате. Оно будет храниться в смартфоне. Для этого в уже действующее приложение, с помощью которого совершаются мобильные платежи, добавили новую функцию.

Начиная с июля, такие виртуальные права уже можно будет оформить или перевести в цифровой формат уже имеющийся документ. Конечно, в том случае, если в смартфоне установлено соответствующее приложение.

При этом права в цифровом формате можно будет использовать только на одном гаджете, а разработчики обещают полную защиту персональных данных, сообщает 3dnews.ru.

В перспективе создатели приложения рассчитывают максимально расширить его возможности, чтобы свести к минимуму личный контакт при оформлении и использовании различных документов. В условиях пандемии это важно, как никогда.