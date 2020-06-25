Четверг, 25 июня 2020, 22:59

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Южной Корее смартфон скоро сможет удостоверить личность

25 июня
18:21 2020
Версия для печати

Документы на любых других носителях не понадобятся

Крупнейшие южнокорейские телекоммуникационные компании совместно с Корейским национальным управлением полиции создали возможность оформить водительское удостоверение в цифровом формате. Оно будет храниться в смартфоне. Для этого в уже действующее приложение, с помощью которого совершаются мобильные платежи, добавили новую функцию.

Начиная с июля, такие виртуальные права уже можно будет оформить или перевести в цифровой формат уже имеющийся документ. Конечно, в том случае, если в смартфоне установлено соответствующее приложение.

При этом права в цифровом формате можно будет использовать только на одном гаджете, а разработчики обещают полную защиту персональных данных, сообщает 3dnews.ru.

В перспективе создатели приложения рассчитывают максимально расширить его возможности, чтобы свести к минимуму личный контакт при оформлении и использовании различных документов. В условиях пандемии это важно, как никогда.      

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,73%
EUR19,25–1,02%
GBP21,30–0,76%
UAH0,64–0,84%
RON3,98–1,03%
RUB0,25–0,20%

Курсы валют в MDL на 25.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд