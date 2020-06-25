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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавской продукции Россия открывает зеленый свет

25 июня
14:56 2020
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Проблема выдачи разрешений на транзит товаров из Республики Молдова в Российскую Федерацию будет решена

При обсуждении двусторонних молдо-российских отношений президент Молдовы Игорь Додон на встрече со специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком получил заверения в том, что проблема с выдачей разрешений на транзит товаров из Республики Молдова в Российскую Федерацию через территорию Украины будет решена.

Напомним, что молдавские транспортники неоднократно сетовали на недостаточное количество комплектов разрешительных документов, необходимых для осуществления грузоперевозок в РФ. Ранее президент Игорь Додон, встречаясь с представителями молдавских транспортных компаний, заявил, что будет добиваться увеличения их количества. На данный момент Молдова располагает квотой в 16 тыс. «дозволов».

Также, Игорь Додон сообщил, что по его просьбе Россия рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям, пострадавшим от беспрецедентной засухи в нынешнем году.

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