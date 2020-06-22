Этот факт зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса

Двадцатилетнему уроженцу Йемена Мохаммеду Мукбелю удалось построить башню из…яиц. Он сумел вертикально поставить друг на друга три яйца, ничем их не зафиксировав. Эта башня простояла свыше пяти секунд, что стало новым мировым рекордом.

Такое достижение потребовало больших усилий. Мукбель признался, что на тренировки у него ушло полтора десятка лет. Не раскрывая секрета, он лишь сказал, что научился определять местонахождение центра тяжести яйца и совмещать их при сооружении башни. Чтобы попасть в Книгу рекордов, надо было в обязательном порядке использовать свежие яйца без единой трещинки, а сама башня должна была продержаться как минимум пять секунд, пишет UPI.