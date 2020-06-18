Депутат из группы Канду Руксанда Главан разработала стратегию ликвидации районных больниц в бытность министром здравоохранения. Об этом напомнил депутат ПСРМ Владимир Односталко после того, как Главан потребовала отставки нынешнего министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну. Социалист обратил внимание депутатов на то, что, если бы планы Главан были реализованы, сегодня в условиях пандемии COVID-19 медицинская система страны могла бы рухнуть.

«В 2015-2017 гг. министерство возглавляло лицо, которое готовило национальный план по ликвидации больниц, в частности районных. Слава Богу, что его реализация не удалась, а мы теперь справляемся с большим наплывом пациентов», – заявил депутат.

Односталко уточнил, что планы Главан не были реализованы благодаря личному вмешательству президента страны Игоря Додона и трудовым коллективам врачей в лечебных учреждениях.

«Благодарим коллективы райбольниц из Окницы, Бессарабки, Чимишлии, других учреждений, где президент лично способствовал спасению этих больниц», – рассказал парламентарий.

Напомним, что Игорь Додон объявил 2020 – Годом медицинского работника. Глава государства также анонсировал двойное увеличение зарплат для работников этой сферы.