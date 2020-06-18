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Газета "Кишиневские новости"

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Доктор Комаровский: Как избежать заражения COVID-19 в фитнес-клубе

Доктор Комаровский: Как избежать заражения COVID-19 в фитнес-клубе
18 июня
12:41 2020
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Евгений Комаровский на своей страничке в соцсети написал, что в тренажерных залах сегодня есть все предпосылки для заражения COVID-19. Это множество ручек, к которым прикасается огромное количество посетителей. Это активно потеющие люди, вытирающие пот руками, что также способствует заражению. В залах для занятий спортом должна поддерживаться оптимальная температура и показатель влажности, они должны постоянно проветриваться, быть обеспечены дезинфектантами для рук, а также должна проводиться регулярная обработка инвентаря и соблюдаться социальная дистанция. Только при соблюдении этих условий тренажерный зал можно посещать.

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