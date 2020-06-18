Четверг, 18 июня 2020, 13:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Фуркулицэ: Купля-продажа депутатов стала схожей с торговлей черешней

Фуркулицэ: Купля-продажа депутатов стала схожей с торговлей черешней
18 июня
11:56 2020
Версия для печати

Социалисты проанализируют создавшуюся в парламенте ситуацию после выхода из ДПМ Ефросинии Грецу, заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ

«Сегодня ровно неделя с тех пор как мы, депутаты, совместно проголосовали за Декларацию, осуждающую политических перебежчиков. Но вчера один депутат, поднявший руку за этот документ, совершил именно то, что осудил. Люди видят все и очень хорошо понимают, что происходит. Купля-продажа депутатов в нынешнем парламенте превратилась в обычную практику, такую же, как торговля черешней на Центральном рынке. Хорошая новость, как говорят некоторые, в том, что количество долларовых миллионеров в нашей стране увеличилось на одного человека. Плохая же новость в том, то некоторые депутаты игнорируют и закон, и мораль, а проигравшими являются и страна, и граждане. ПСРМ тщательно проанализирует создавшуюся в парламенте ситуацию и примет решение», – написал Фуркулицэ в социальной сети.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,77%
EUR19,40+0,84%
GBP21,59+0,50%
UAH0,64+0,73%
RON4,01+0,79%
RUB0,25+1,10%

Курсы валют в MDL на 18.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд