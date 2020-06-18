Президент призывает ПСРМ, ДПМ, ПДС и Платформу DA к диалогу, чтобы не позволить «олигархам вернуться в страну». В то же время глава государства заявил о готовности обсудить предложение ПДС о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом Игорь Додон сообщил в социальной сети.

«Мы все сейчас наблюдаем то отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов, желая вернуться к власти. Они надеются таким образом спастись, избежать уголовной ответственности за банковскую аферу и все их нелегальные схемы; они надеются, что им не придется возвращать украденные деньги, а подкуп депутатов и создание хаоса – их единственный способ уйти от наказания», – написал Додон.

Глава государства уверен, что самым большим вызовом для «здоровых» политических сил является недопущение олигархической группировки Плахотнюк-Шор-Канду к власти.

«Для того, чтобы на корню пресечь планы Плахотнюка и Шора, нужно, чтобы Партия социалистов, Партия «Действие и солидарность», Демократическая партия и Партия «Достоинство и правда» продемонстрировали политическую ответственность, нашли совместными усилиями наилучшие способы предотвращения хаоса и анархии в парламенте Республики Молдова. В качестве президента я окажу всю необходимую помощь антиолигархическим партиям, как сделал это год назад, и поддержу любое решение, которое обеспечит стабильность и безопасность граждан», – сообщил Игорь Додон.

Президент заверил, что готов поддержать как нынешнее управление, так и другую правящую формулу, в которой важную роль будут играть ПДС и Платформа DA, если эти партии чувствуют себя готовыми взять на себя ответственность за управление санитарным и экономическим кризисом.

«Не в последнюю очередь, имея в виду ярко выраженное стремление ПДС добиться досрочных парламентских выборов, я мог бы поддержать и такой вариант, если в этом направлении будут сделаны практические шаги и если мы будем уверены в том, что это решение послужит интересам граждан», – заявил Игорь Додон.

Президент отметил, что нынешний политический кризис может быть решен несколькими путями. В последующие дни глава государства пригласит к дискуссиям антиолигархические парламентские партии, чтобы найти консенсус.

«Пока я президент, олигархи не вернутся к власти в Республике Молдова», – заключил Игорь Додон.