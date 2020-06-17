О ретроградности планет говорится очень много. Эти периоды чаще всего описывают как сложные, а иногда и страшные. Но что же такое ретроградность? Многие описывают ее как движение планеты в обратную сторону. На самом же деле это не так. Планеты всегда движутся в одну сторону, просто это происходит с разной скоростью. И в определенный временной период землянин, наблюдающий за планетой, видит, как она замедляет свой ход относительно Солнца, а затем и вовсе движется вспять. Эта иллюзия создается из-за разницы скоростей движения Земли и иной планеты относительно Солнца. Такой период в движении планет считается ретроградным.

У каждой планеты в это время происходит мощное излучение энергии. И конечно это не может не влиять на нашу жизнь. Очень важно понимать, что в этот период происходит, так как многих ждут перемены, и далеко не всегда это перемены к худшему.

Когда планета ретроградна, у многих появляется возможность как бы вернуться назад, переосмыслить пройденный этап и, отпустив ситуацию, избавиться от неприятных мыслей. В этот период, если не все идет гладко, хорошо бы погрузиться в поиск причин своей неуспешности. Для некоторых людей в это время замедляется ход событий, что дает возможность подготовиться к переменам. Это отличное время для поиска новых путей развития, нестандартного решения уже существующих проблем. Прекрасное время покреативить. Дайте волю нестандартному мышлению, так как идти обычным путем в этот период – безрезультатно.

18 июня начинается период ретроградного Меркурия, который продлится до 12 июля. Эта планета отвечает за наши мыслительные процессы, за торговлю, за информационные и коммуникативные процессы. Все эти процессы окажутся под воздействием мощной силы Меркурия. Наше общение по всем видам связи будет сбоить, кое-где возникнет коллапс в транспортной системе – задержки авиарейсов и пробки, коррективы придется внести в процесс учебы, в бизнесе возникнет недопонимание и срыв поставок. При заполнении документов будьте особенно внимательны – перепроверяйте себя. Это не касается людей, у которых в натальной карте есть ретроградный Меркурий – для них как раз все может складываться в этот период просто замечательно.

В ретроградный период постарайтесь завершить дела и проекты, находящиеся в финальной стадии, но по каким-то причинам отложенные. Настало их время.

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