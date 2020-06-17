Хроника COVID-19 в Молдове: на 17 июня 7077 человек излечились
На сегодняшний день в стране 7077 человек прошли лечение и 433 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1988 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 496, медсестры – 791, фармацевты – 24, фельдшеры – 111, вспомогательный персонал – 566 человек. Состояние здоровья 417 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 990 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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