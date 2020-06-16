Луна в Тельце. День лучше провести в спокойствии.

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 17 июня?

День благоприятен для решения практически любых денежных вопросов. Все дела, которые будут направлены на укрепление материального благосостояния, будут очень успешными. В этот день можно легко навести порядок в мыслях и делах, а также примириться с людьми, отношения с которыми разладились, и вы об этом сожалеете. Так как лунный месяц идет к концу, вы эмоционально ослаблены, потому обязательно найдется кто-то, кто захочет спровоцировать вас на конфликт. Не стоит ввязываться в разборки – потеряете много энергии. Промолчите, уйдите от опасных вопросов, как бы трудно вам ни было. День лучше провести в спокойствии.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!