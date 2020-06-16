Освобождение Вячеслава Платона из тюрьмы свидетельствует о том, что государство стало функционировать нормально, соблюдая закон, считает политический обозреватель Алексей Тулбуре.

«Платона освободили из тюрьмы, потому что он был помещен туда за преступления, которые не совершал. Так работает правовое государство, в том числе для людей с такой репутацией как у Платона. Я так понимаю, что уголовные дела, связанные с «деятельностью» Платона, не были приостановлены и будут пересмотрены и/или переданы в суд. Платон, Филат, Плахотнюк, Канду, Яралов, Гимпу, Додон и др. – всех нужно судить за то, что они совершили. И только за это. Если мы хотим жить в правовом государстве», – написал Тулбуре в соцсетях.