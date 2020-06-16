Экс-министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску уверен – международное признание нейтралитета Молдовы, которое продвигает президент Игорь Додон, в интересах России.

В социальных сетях бывший глава МИДЕИ поделился своими размышлениями на данную тему. В интересах Кремля «навязать таким государствам как Молдова и Украина формат “международного признания их нейтралитета”, который ограничит эти государства в возможностях развивать отношения как с Евросоюзом, так и с НАТО, и США», – уверен Попеску. Он предлагает в противовес России теснее прижаться к Европе.