Исполнительный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Александр Бужорян обвинил председателя формирования “Действие и солидарность” Майю Санду в “людоедстве”.

Либеральный демократ в социальных сетях написал: “Для этого “политика” нет политических партнеров, которые привели ее в общественную жизнь (Владимир Филат и ЛДПМ). Которые поддержали ее на президентских выборах (Андрей Нэстасе и Платформа DA, ЛДПМ, унионисты и весь правый сегмент). Которые выступали за присоединение к единой европейской семье, которые сделали все, чтобы у правого сегмента появился “лидер”, превратившийся со временем в политического людоеда, преследующего единственную цель – ассимилировать правый сегмент”. Бужорян грозит вывести Санду на чистую воду.