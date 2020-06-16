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Газета "Кишиневские новости"

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Санду – ассимилятор правого фланга

16 июня
18:41 2020
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Исполнительный секретарь Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Александр Бужорян обвинил председателя формирования “Действие и солидарность” Майю Санду в “людоедстве”.

Либеральный демократ в социальных сетях написал: “Для этого “политика” нет политических партнеров, которые привели ее в общественную жизнь (Владимир Филат и ЛДПМ). Которые поддержали ее на президентских выборах (Андрей Нэстасе и Платформа DA, ЛДПМ, унионисты и весь правый сегмент). Которые выступали за присоединение к единой европейской семье, которые сделали все, чтобы у правого сегмента появился “лидер”, превратившийся со временем в политического людоеда, преследующего единственную цель – ассимилировать правый сегмент”. Бужорян грозит вывести Санду на чистую воду.  

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