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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный возложила цветы к памятнику Михая Эминеску

16 июня
00:06 2020
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Сегодня утром председатель парламента РМ, председатель партии социалистов Зинаида Гречаный, вместе с президентом РМ Игорем Додоном, депутатами ПСРМ, членами кабинета министров, а также почитателями творчества Михая Эминеску, возложила цветы к памятнику великого поэта в память о 131 годовщине его смерти.

Зинаида Гречаный отметила значение величайшего поэта нашего народа, оставившего огромное литературное наследие, сохранить которое и передать будущим поколениям – наша обязанность.

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