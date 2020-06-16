Сегодня утром председатель парламента РМ, председатель партии социалистов Зинаида Гречаный, вместе с президентом РМ Игорем Додоном, депутатами ПСРМ, членами кабинета министров, а также почитателями творчества Михая Эминеску, возложила цветы к памятнику великого поэта в память о 131 годовщине его смерти.

Зинаида Гречаный отметила значение величайшего поэта нашего народа, оставившего огромное литературное наследие, сохранить которое и передать будущим поколениям – наша обязанность.