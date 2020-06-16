В ходе телепередачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV генеральный примар столицы Ион Чебан подчеркнул, что большинство крупных городов Европы ограничивают доступ частного транспорта на центральные улицы.

«Вы попробуйте, к примеру, в Париже или в Риме на собственном автомобиле добраться до самого центра города. Это практически невозможно, и для этого вам придется заплатить немалые деньги. Наши же граждане привыкли парковаться на тротуаре, подъезжать на своем автомобиле вплотную к необходимому ему зданию. Мы не предлагаем гражданам расстаться со своими автомобилями, но наш приоритет – это общественный транспорт, и для его развития ведется активная работа. Многие ждут моментальных результатов, но работы очень много и есть препятствия, не зависящие от нас», – подчеркнул Чебан.

Столичный градоначальник также сказал, что на центральных улицах Кишинева необходимо обустроить выделенные полосы для общественного транспорта.